Жительница Москвы обжаловала закон о реновации в Конституционном суде

Жительница Москвы Оксана Юнанова, чей дом должны снести, пожаловалась в Конституционный суд на закон о реновации, сообщает РБК.

По мнению Юнановой, он нарушает конституционные права граждан и создает правовую неопределенность, поскольку ряд его статей позволяет принудительно отчуждать имущество.

Согласно ст.35 Конституции, говорится в жалобе, никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда, принудительно отчуждать его для государственных нужд можно только после равноценного возмещения.

Заявительница также ссылается на ст.55 Конституции, в которой говорится, что закон может ограничить права гражданина только в целях защиты основ конституционного строя, безопасности страны, нравственности, здоровья и прав других лиц. Юнанова обращает внимание на то, что закон о реновации преследует другие цели — создание благоприятных условий проживания граждан.

Кроме этого, Юнанова ссылается на Жилищный кодекс, согласно которому собственникам квартир принадлежит общее имущество на праве долевой собственности, в том числе земельный участок, на котором расположен дом. И также ссылается на Земельный кодекс, согласно которому изъятие участков возможно в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств России или размещением атомных, оборонных, транспортных объектов и т.д.

По мнению юриста Даниила Лилина, Конституционный суд может либо признать нормы законы нарушающими Основной закон и тогда законодатель должен будет их поменять либо разъяснять детали и положения, пояснил Липин.

Напомним, власти Москвы намерены снести более четырех тысяч домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы. Многие жители столицы, чьи дома попали в эту программу, выступили против и вышли на акции протеста.

1 июля президент России Владимир путин подписал закон о реновации. ранее его одобрил Совет Федерации. В Госдуме при рассмотрении законопроекта были внесены более ста поправок.