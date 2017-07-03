Рогозин похвалился созданием летающего самолета

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал о новом российском лайнере МС-21. Его название расшифровывается как «Магистральный самолет XXI века». Создание МС-21, по словам Рогозина, это «явный прорыв, очевидный не только нам, но и нашим западным конкурентам».

«Мы создали самолет, который летает, который совсем недавно уже совершил испытательный полет, в том числе с убранным шасси. И это говорит о том, что самолет идет по графику как летных испытаний, так и готовности промышленности к налаживанию серийного производства. Оно будет осуществляться на Иркутском авиационном заводе», — сообщил Рогозин.

Он отметил, что новый «самолет лучше своих ближайших конкурентов — это и Boeing-737 MAX, и Airbus A320 Neo». И он, по мнению Рогозина, «безусловно, будущее».

При этом Рогозин отметил, что для продвижения МС-21 на рынке потребуется поддержка правительства и президента России, «потому что вопрос купли-продажи это не вопрос правил открытого честного рынка».

Спустя несколько дней после того, как состоялся первый испытательный полет МС-21, супруга вице-премьера Дмитрия Рогозина Татьяна сочинила песню «Летать», посвященную этому событию. В интервью телеканалу «360» она рассказала об «атмосфере красивого оптимистичного полета», которая последнее время витает в семье.

«Мой супруг занимается авиацией, поэтому в доме мы постоянно обсуждаем это, переживаем. В прошлом году полетела ракета, в этом году подняли самолет. Для нашей страны это все так сейчас необходимо. Это повод для радости и оптимизма для всех нас и меня в том числе — меня это окрыляет», — поделилась Татьяна Рогозина.

Созданием МС-21 занимается корпорация «Иркут». Предполагается, что самолет заменит Ту-204, Ту-154Б/М, Boeing 737 и A-320. Серийное производство МС-21 должно запуститься в 2017 году. Ожидается, что «Аэрофлот» закупит 50 таких самолетов.