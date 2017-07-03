В России запретили оставлять детей без присмотра в припаркованных машинах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила дорожного движения. Поправки, в частности, запрещают оставлять детей до 7 лет в автомобилях без взрослых.

Согласно новым правилам, во время стоянки в машине вместе с ребенком должен находиться взрослый.

Также документ запрещает возить в автомобиле детей до 7 лет без автокресла. Более взрослых детей разрешается пристегивать ремнями безопасности или «детскими удерживающими устройствами».

Согласно прошлой норме, детей до 12 лет должны были перевозить с использованием «детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней».

«В ходе испытаний было также доказано, что другие средства с высокой вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия для ребенка по сравнению с ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией транспортного средства и используемыми для фиксации ребенка без каких-либо дополнительных приспособлений», — подчеркнули в кабмине.