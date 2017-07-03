В Новосибирске активиста оштрафовали за съемку митинга 12 июня с квадрокоптера

Западно-Сибирская транспортная прокуратура привлечет к административной ответственности жителя Новосибирска, который снимал с квадрокоптера антикоррупционный митинг 12 июня, сообщается на сайте ведомства.

Протокол составили по части 2 статьи 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). По этой статье предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Активист снимал митинг в районе метромоста. Как утверждают в прокуратуре, квадрокоптер создавал угрозу самолетам, следующим на посадку в аэропорт «Толмачево».

Напомним, 12 июня в России прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками политика Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.