Экс-директор Исаакиевского собора возглавит музей РЖД

Бывший директор Исаакиевского собора Николай Буров перейдет работать в новый музей РЖД, который откроют осенью в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Как рассказал Буров, на предложение возглавить музей он откликнулся сразу, так как для него это «продолжение» музейного дела, где все придется начинать с нуля.

«Подкупило меня и то, что это место открывается под меня», — сказал экс-директор Исаакиевского собора.

По его словам, осенью в Петербурге планируется отметить 180-летие с момента запуска первой железной дороги Санкт-Петербург - Царское Село, к этой дате и подготовят открытие музея «абсолютно гигантских размеров и гигантских возможностей». Здание музея будет расположено рядом с Балтийским вокзалом.

Напомним, после увольнения по собственному желанию экс-руководителя Николая Бурова исполняющей обязанности директора была писательница Ирада Вовненко. Она работала заместителем директора в музее.

Она также уволилась по собственному желанию, чтобы писать роман о Сандро Боттичелли.

Новым директором комитет по культуре Санкт-Петербурга назначил искусствоведа Юрия Мудрова.

Максим Прошкин