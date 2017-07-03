СМИ: США готовы уступить России в вопросе о «судьбе» Асада

Вашингтон намерен сосредоточиться только на борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», а после ее разгрома готов будет уступить решение вопроса о дальнейшей судьбе сирийского президента Башара Асада Москве, сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

По информации издания, госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем рассказал, что в последние месяцы военные действия США направлены на предотвращение применения химоружия силами Асада, а также на защиту сил международной коалиции.

На основании этого заявления источники издания и сделали вывод, что США готовы идти на уступки, кроме того, по их мнению, данная позиция предполагает отход от принципов Женевского соглашения.

Отметим, одним из принципов конвенции является уход Асада с поста президента. Однако представитель Госдепартамента заявил Foreign Policy, что Вашингтон придерживается соглашения, подписанного в Женеве, и от других комментариев отказался.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп планирует передать российской стороне список уступок, на которые готов пойти Вашингтон в отношениях с Москвой.

Американский президент якобы обратился к советникам в своей администрации с просьбой проработать такой список, показать его Москве собираются на предстоящим саммите большой двадцатки в Гамбурге 7-8 июля.

О встрече лидеров России и США рассказал советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер, по его словам она пройдет в Гамбурге 7-8 июля на саммите G20.

Максим Прошкин