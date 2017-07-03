В Киеве предложили взрывать машины в городах России

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, комментируя подрыв чиновника Минобороны, призвал устроить аналогичные взрывы в России, передает телеканал «112».

«На каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», — сказал Гриценко.

По его словам, это «не первое демонстративное, показательное и наглое убийство украинских офицеров», при этом проицитировав президента Украины Петра Порошенко, что «это война».

Напомним, инцидент с украинским чиновником Минобороны произошел 27 июня в Киеве. Как рассказали изданию «Украинская правда» в правоохранительных органах, погибший руководил спецназом Главного управления разведки Минобороны страны.

Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело по ст. 258 УК Украины «террористический акт».

Максим Прошкин