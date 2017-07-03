СМИ: перекрывшим дорогу жителям Клина вернули горячую воду

Местные власти вернули подачу горячей воды в дома жителей Клина, которые накануне перекрыли федеральную трассу Москва — Санкт-Петербург в знак протеста, сообщает «Медуза» со ссылкой на троих горожан, участвовавших в акции.

Ранее заместитель министра ЖКХ Московской области Владимир Мельник пообещал в течение суток подать горячую воду в подмосковный город.

По его словам, отключение произошло из-за приостановки газоснабжения частных котельных, у которых накопилась задолженность перед поставщиками ресурсов.

Напомним, движение по Ленинградскому проспекту на участке около Клина оказалось полностью парализовано. В забастовке участвовали около полутора сотен человек.

Издание «Серп и молот» ранее поясняло, что воду отключили на профилактику на двух улицах 13 июня, однако спустя две недели так и не включили.

Максим Прошкин