В Чечне возбудили дело после обналичивания со счетов Сбербанка более 1 млрд рублей

Правоохранительные органы завели уголовное дело после совершения незаконных банковских операций со счетами чеченского отделения Сбербанка на сумму более 1 млрд рублей, говорится в заявлении МВД по Чеченской Республике.

По информации следствия, руководитель местного отделения Сайд-Магомед Джабраилов организовал 12 фиктивных юридических лиц, чтобы снимать деньги. Джабраилов объявлен в розыск.

«В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность)», — говорится в сообщении.

Следователи уверены, что подозреваемый Джабраилов скрывается от следствия за пределами России.

Максим Прошкин