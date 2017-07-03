«Коммерсант»: Губернатор Кемерово доставлен в Москву самолетом МЧС

Губернатор Кемерово Аман Тулеев в минувшую субботу был доставлен на спецсамолете МЧС в Москву, сообщает газета «Коммерсант».

По информации издания, губернатора, который перенес операцию в Германии, на носилках доставили в аэропорт Кемерово, а оттуда в одну из столичных больниц.

Ранее на спецконференции было объявлено, что Тулеев вернется на работу после курса реабилитации, который он проходит в одной из больниц областного центра после операции на позвоночнике и пневмонии.

Министр здравоохранения Кемеровской области Валерий Цой сообщил, что Тулеев имеет ряд физических ограничений. Но отметил, «что касается трудоспособности, на исполнение функциональных обязанностей губернатора это никаким образом не влияет». О каких физических ограничениях идет речь, он не уточнил.

С 22 мая Тулеев находится в отпуске, 19 июня он был продлен на «неопределенный срок». Губернатор не появлялся на публике с конца апреля, что спровоцировало слухи о предстоящей отставке.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года и является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срок.

Максим Прошкин