КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Запуск был произведен с авиабазы Banghyon в провинции Пхенан-Пукто, которая находится недалеко от границы с Китаем, в 9:39 по местному времени (3:40 мск).

Ракета пролетела 40 минут и, как заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, упала, «вероятно, в исключительной экономической зоне нашей страны в Японском море».

Сведений об ущербе в связи с ракетным пуском нет. Тип ракеты пока не установлен.

Япония заявила Северной Корее протест в связи с пуском баллистической ракеты. При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан экстренный штаб, он занимается сбором информации.

В связи с запуском ракеты президент США Дональд Трамп предложил Китаю предпринять «жесткий шаг» в отношении Северной Кореи.

«Северная Корея только что запустила еще одну ракету. Этот парень может делать что-то лучше в его жизни? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут терпеть это дальше. Возможно, Китай предпримет жесткий шаг против Северной Кореи и покончит с этой глупостью раз и навсегда», — написал он в твиттере.

Это уже десятый с начала 2017 года запуск баллистической ракеты КНДР. Предыдущий запуск ракеты был осуществлен 29 мая. Тогда ракета также упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии.