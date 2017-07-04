Депутатам разрешили тратить почти втрое больше на транспорт

Комитет Госдумы по регламенту увеличил сумму, которую депутаты могут использовать для оплаты транспорта в командировках в регионах, с 296 тыс. руб. до 830 тыс руб. в год, сообщили одновременно РБК и «Известия» со ссылкой на источники. Глава комитета Ольга Савастьянова («Единая Россия») подтвердила «Известиям» эту информацию.

Как поясняет РБК, при поездках депутата в регионы местная администрация предоставляет ему автомобиль, а счет за использование служебной машины выставляется нижней палате.

По словам источника РБК, в бюджет Госдумы на транспортное обеспечение депутатов в регионах обычно закладывалось порядка 100 млн руб. При этом деньги тратились депутатами неравномерно: один депутат мог потратить 1 млн руб., а другой вовсе не пользоваться этим правом.

«Известия» уточняют, что 12 депутатов превысили величину годового лимита на общую сумму около 2 млн руб., а общая сумма расходов на 1 июня 2017 года составила 29 млн 376,6 тыс. руб.

В конце прошлого года депутаты пожаловались новому спикеру Вячеславу Володину на правило об использовании машин только в региональную неделю (она проходит раз в месяц). Ограничение отменили, но ввели лимит трат в размере 296 тыс. руб. на одного депутата в год.

С начала этого года депутаты обсуждали возможность увеличения этой статьи расходов на 200 млн руб.

Савастьянова пояснила увеличение транспортных расходов для депутатов необходимостью в связи с изменившимися обстоятельствами. По ее словам, эти «расходы не индексировались десять лет».

По данным «Известий», увеличении годового лимита стало возможным благодаря перераспределению средств внутри бюджета палаты. В частности, удалось сэкономить 21 млн руб. на фонде оплаты труда из-за того, что депутаты перестали прогуливать.

Кроме того, Госдума не использовала 350 млн руб., предусмотренные на проведение экспертно-аналитических и социологических исследований в первом полугодии. Это произошло из-за того, что не успели провести необходимые торги.