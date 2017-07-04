Фигуранту «болотного» дела Непомнящих хотят установить административный надзор

Администрация ярославской ИК-1 подала иск в суд об установлении административного надзора на три года за фигурантом «болотного» дела Иваном Непомнящих после его освобождения из колонии. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, посетившая ИК-1 в понедельник, 3 июня.

Она пояснила, что поводом к этому стало 21 нарушение режима, которое администрация колонии вменяет Непомнящих во время отбывания наказания. В настоящий момент эти нарушения обжалуются.

В колонии Бирюковой удалось встретиться с Непомнящих, а также с Русланом Вахаповым. Они рассказали защитнику об избиении сокамерника Евгения Макарова, в котором, с их слов, участвовали как минимум 15 человек из сотрудников администрации колонии.

«Макарова избили за то, что он нецензурно выругался на сотрудников. Сегодня у него самого узнаю подробности. Рассказали об этом Иван Непомнящих и Руслан Вахапов мне вчера. Причем все трое — Вахапов, Непомнящих, Макаров — находятся под защитой ЕСПЧ», — отметила адвокат.

После избиения Макаров не мог передвигаться самостоятельно, добавила Бирюкова.

В настоящее время Иван Непомнящих находится в СУС (строгие условия содержания), Руслан Вахапов — в ШИЗО (штравной изолятор), Евгений Макаров — в ПКТ (помещение камерного типа).

По словам Бирюковой, все трое находятся под защитой ЕСПЧ после того, как 21 апреля подверглись избиениям в колонии. С тех пор, говорит защитник, им «бесконечно продлевают нахождение в ШИЗО». Одно из последних помещений Непомнящих в ШИЗО было 9 июня. За 28 июня ему зафиксировали шесть нарушений режима и продлили пребывание в ШИЗО на десять суток, до 13 июля.

Срок Ивану Непомнящих исчисляется с 25 февраля 2015. В августе этого года он освобождается из колонии.