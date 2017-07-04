ФСБ не поддержала отсрочку «закона Яровой» на пять лет

В понедельник, 3 июля, правительственная комиссия начала подготовку положительного отзыва на законопроект, который отложит действие «закона Яровой» на пять лет — до 2023 года. Однако решение о переносе комиссия не приняла, поскольку представитель ФСБ высказал замечания к документу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Какие именно замечания к проекту высказал представитель ФСБ, источники издания не уточнили, но теперь отзыв правительства будут дорабатывать.

«То, что отзыв нужно доработать, на практике означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях», — пишет газета со ссылкой на одного из своих собеседников.

В текущей версии отзыва правительства говорится о поэтапном, с 1 июля 2018 года, вступлении в силу положений «закона Яровой».

Законопроект о переносе вступление поправок о хранении данных внесли сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин сразу после принятия закона. Закон был принят летом прошлого года. Идея принадлежит депутату Ирине Яровой и сенатору Виктору Озерову.

Согласно «антитеррористическим» поправкам, с июля 2018 года все интернет-провайдеры и операторы сотовой связи должны будут в течение полугода хранить всю передаваемую пользователями информацию.

Участники рынка оценивают затраты на создание систем хранения данных в пределах от сотен миллиардов до нескольких триллионов рублей.