В России коллективное чтение Библии в кафе приравняли к митингу

В России чтение Библии в кафе приравнивается к митингу, мероприятие должно быть согласовано с местными властями для обеспечения безопасности как участвующих в чтении, так и других посетителей кафе.

Об этом, сообщают «Ведомости», говорится в официальном ответе на запрос ЕСПЧ по жалобе лидера группы евангельских христиан Алексея Колясникова, которого в 2014 году оштрафовали в Сочи за проведение «публичного мероприятия» без согласования. Документ подписан уполномоченным при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаилом Гальпериным.

Он пишет, что на чтениях использовали звуковую аппаратуру, поэтому мероприятие можно считать публичным. По мнению директора правозащитного центра «Сова» Александар Верховского, если критерием публичного мероприятия является использование звуковой аппаратуры, то под него попадают и свадьбы, которые проводятся в кафе.

О проведении чтения Библии в кафе власти Сочи узнали из регионального управления ФСБ. По словам адвоката «Агоры» Александра Попкова, чтение Библии было согласовано с охраной кафе.

Пакет «антитеррористических» поправок депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, которые среди прочего вводят существенные ограничения на миссионерскую деятельность, приняли в 2016 году, после того, как оштрафовали Колясникова.

Согласно документу, теперь проповедовать могут только официально зарегистрированные религиозные организации и только в специально отведенных местах.

Напомним, в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге по делу о «незаконной миссионерской деятельности» задержали преподавателя йоги Дмитрия Угая. В январе суд прекратил дело из-за отсутствия состава преступления, подавший жалобу участковый Арсен Магомедов обжаловал это решение, но проиграл.

В марте в Орловской области суд оштрафовал трех баптистов на пять тысяч рублей за нарушение норм «пакета Яровой». Также в Орле суд ранее признал виновным в нарушении миссионерской деятельности и оштрафовал на 40 тысяч рублей баптистского проповедника из США Дональда Джея Оссеваарде.