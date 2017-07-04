КНДР заявила о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея объявила, что 4 июля испытала свою первую в истории межконтинентальную баллистическую ракету, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Пхеньяна. При этом власти страны отметили, что ракета может поразить цель «в любой точке мира». Ранее считалось, что ракеты КНДР имеют радиус поражения не более четырех тысяч километров.

«КНДР, как сильная ядерная держава, обладающая вместе с ядерным оружием и самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нанести удар по любой точке мира, искоренит американскую угрозу ядерной войны и будет надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире», — говорится в заявлении.

Там же сообщается, что испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета «Хвансон-14» пролетела 933 километра, достигнув максимальной высоты более 2,8 тысячи километров.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР вновь запустила баллистическую ракету. Запуск был произведен с авиабазы Banghyon в провинции Пхенан-Пукто в 9:39 по местному времени (3:40 мск). Власти Японии заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне нашей страны в Японском море. Тогда тип ракеты пока не был установлен.

Запуск ракеты КНДР произошел накануне саммита G20, который стартует в Гамбурге 6 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен принять меры, чтобы «покончить с этой глупостью раз и навсегда». В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже призвал Совет Безопасности ООН принять экстренные меры в связи с северокорейскими испытаниями.

Напомним, в 2016 году Пхеньян испытал самую мощную в своей истории атомную бомбу, взрыв оценили в десять килотонн.