Из черного списка офшоров исключат Британские Виргинские острова

Британские Виргинские острова и Южная Корея не вошли в новый вариант черного списка офшоров, который подготовила Федеральная налоговая служба (ФНС), сообщают «Ведомости».

Исключение из черного списка означает, что офшор либо уже обменивается информацией с ФНС, либо готов предоставить ее в ближайшее время, отмечает газета.

«Ведомости» пишут, что Британские Виргинские острова из-за гибкого корпоративного законодательства являются наиболее популярным оффшором.

Однако в последнее время «на островах» хранятся личные кошельки бизнесменов, а российские компания все реже переводят туда деньги, отмечает издание.

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Офшорами называют страны и юрисдикции, где для компаний-нерезидентов установлены низкие или нулевые налоги, а владельцам предоставлены широкие возможности скрыть факт участия в бизнесе.