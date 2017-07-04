Американские энергетические компании выступили против ужесточения санкций в отношении России

ExxonMobil и Chevron и другие энергетические компании США выступили против принятия конгрессом страны нового закона о расширении антироссийских санкций. Нефтяные лоббисты в конгрессе предложили внести в законопроект ряд исключений из санкционных мер. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом, нефтяное лобби поддержало позицию президента США Дональда Трампа, который также выразил обеспокоенность возможным утверждением новых антироссийских санкций.

Игроков нефтяной отрасли США не устраивают меры, запрещающие работать с российскими гражданами и компаниями, находящимися под санкциями. Они опасаются закрытия своих нефтяных и газовых проектов с участием России по всему миру.

По данным собеседников издания, банковские и промышленные компании США также выражают беспокойство возможным ужесточением санкций против России. В частности говорится, что General Electric внимательно следит за прохождением законопроекта. По мнению компании, такие меры могут ухудшить положение американских компании по сравнению с их конкурентами в мире.

29 июня Евросоюз продлил санкции в отношении России. Решение было принято 22 июня на саммите Евросоюза.

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Затем, 30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до конца 2018 года. Они вводят продуктовое эмбарго на ввоз ряда продуктов из стран Евросоюза, США и других.

Андрей Дубровский