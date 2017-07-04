Оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России

Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россиию, так как узнал, что против него завели уголовное дело об организации экстремистского сообщества, сообщил «Новой газете» координатор движения «Артподготовка» Александр Расторгуев.

«Возникла опасность ареста Мальцева буквально на днях», — сказал Расторгуев.

По его словам, власти намерены признать «Артподготовку» экстремистским сообществом, хотя это всего лишь «клуб по интересам».

Расторгуев уточнил, что у «Артподготовки» нет как таковой организационной структуры. Он также сказал, что ранее следователи также спрашивали его о том, чем занимается движение.

О том, куда именно уехал Мальцев собеседник газеты не уточнил.

Напомним, 11 июня в доме оппозиционера в Одинцовском районе сотрудники правоохранительных органов задержали семь единомышленников Мальцева.

Позже полиция отпустила самого оппозиционера, а одного из сторонников, Алексея Политикова, арестовал Басманный суд по подозрению в применение насилия в отношении представителя власти.

Кроме того, 13 апреля правоохранительные органы провели обыск в квартире Мальцева в рамках дела по статье 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти». Вскоре после задержания у Мальцева случился сердечный приступ. Его доставили в Москву, а 14 апреля Тверской районный суд вынес соответствующее решение.