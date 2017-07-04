Оформить ДТП без инспектора можно будет с помощью приложения

Минфин Росии разработал законопроект для упрощения оформления автомобильных аварий, а именно без присутствия инспектора (по европротоколу) в рамках ОСАГО, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, предлагается создать приложение для телефона, с помощью которого можно зафиксировать последствия ДТП, при этом сумма ущерба должна составлять до 400 тысяч рублей.

Воспользоваться таким приложением смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

В правительстве также задумались о повышении лимита страховых выплат для оформления ДТП без видеозаписей и фотографий с 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, вызывать инспектора на место ДТП нужно будет только в том случае, если есть пострадавшие, а оформление по европротоколу разрешат даже в том случае, когда не установлено, кто виноват.

Отметим, что правительственная комиссия уже одобрила законопроект.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила дорожного движения. Поправки, в частности, запрещают оставлять детей до 7 лет в автомобилях без взрослых. Также документ запрещает возить в автомобиле детей до 7 лет без автокресла.

Максим Прошкин