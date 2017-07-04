Новая газета

РЖД планирует открыть продажу билетов за 120 суток до отправления

Общество

Пассажиры РЖД смогут купить билет на поезд дальнего следования за 120 суток до отправления, такая система начнет действовать с декабря 2017 года, сообщил ТАСС руководитель департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» компании «Российские железные дороги» (РЖД) Максим Шнейдер.

«То есть уже в декабре откроется продажа на апрель», — пояснил Шнейдер.

Отметим, что РЖД уже увеличивала количество дней, за которое токрывается продажа билетов, до 60 суток.

«Работа по увеличению глубины продаж проездных документов проводится с целью повышения качества обслуживания пассажиров и для повышения доступности перевозок», — заявляли в компании.

По информации РЖД, за январь—июнь 2017 года поездами дальнего следования было перевезено 45,5 млн пассажиров, что на 0,3% превышает показатель первой половины 2016 года.

Максим Прошкин

Теги:
деньги, ржд
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