РЖД планирует открыть продажу билетов за 120 суток до отправления

Пассажиры РЖД смогут купить билет на поезд дальнего следования за 120 суток до отправления, такая система начнет действовать с декабря 2017 года, сообщил ТАСС руководитель департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» компании «Российские железные дороги» (РЖД) Максим Шнейдер.

«То есть уже в декабре откроется продажа на апрель», — пояснил Шнейдер.

Отметим, что РЖД уже увеличивала количество дней, за которое токрывается продажа билетов, до 60 суток.

«Работа по увеличению глубины продаж проездных документов проводится с целью повышения качества обслуживания пассажиров и для повышения доступности перевозок», — заявляли в компании.

По информации РЖД, за январь—июнь 2017 года поездами дальнего следования было перевезено 45,5 млн пассажиров, что на 0,3% превышает показатель первой половины 2016 года.

Максим Прошкин