В Краснодаре напали на штаб Алексея Навального

Неизвестные устроили погром в штабе оппозиционного политика Алексея Навального в Краснодаре.

Судя по фотографиям, опубликованным в твиттере «Команда Навального», проникшие в штаб люди порвали листовки, сломали рамки и перевернули столы и стулья.

Активисты штаба уже обратились в полицию. Сейчас они подсчитывают размер причиненного ущерба.

Позже на YouTube появился ролик, на котором видно, как толпа пенсионеров скандирует лозунги против Навального внутри штаба, а затем выкидывает агитационные плакаты на улицу.

Напомним, что региональные штабы Навального не раз подвергались нападениям. В конце июня на главу барнаульского штаба Артема Косарецкого напали с ножом у дверей администрации города.

21 июня в Кирове в день открытия штаба оппозиционного политика Алексея Навального сожгли автомобиль координатора штаба Артура Абашева. В мае в Иркутске избили бизнесмена, сдававшего помещение штабу Навального помещение, а во Владивостоке местные власти препятствовали открытию штаба политика, там же полиция пришла с обыском к главе штаба.