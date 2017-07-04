В Германии обеспокоены возможным вмешательством Москвы в выборы

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер рассказал, что российские хакеры могут повлиять на выборы в стране 24 сентября, передает ТАСС.

«Мы видели предположительное воздействие на выборы в США, мы видели предположительное воздействие на выборы во Франции. Все говорит о том, что оно осуществлялось из России», — сказал Мезьер.

Более того, об опасении вмешательства российских спецслужб в выборы говорится в докладе контрразведки ФРГ.

«Прежде всего, в свете предстоящих в 2017 году федеральных выборов нужно исходить из того, что российские государственные службы будут пытаться усиленно влиять на партии, политиков и общественное мнение», — утверждается в представленном в Берлине докладе.

Однако на каких фактах основывается данная версия, не уточняется.

При этом глава Федерального ведомства по защите конституции (контрразведки) Германии Ганс-Георг Маасен заявил, что у Берлина нет «надежных» доказательств вмешательства Москвы в выборы в разных странах.

О вмешательстве российских хакеров не раз утверждали в разных странах. Франция обвиняла Москву в оказании влияния на выборы, о том же саамом заявляли в США.

Например, бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми на слушаниях в Сенате говорил, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций.

В Киеве также уверены, что за распространением вируса Petya стоят спецслужбы России.

Напомним, что о русских хакерах заговорили после того, как на сайте организации WikiLeaks опубликовали электронную корреспонденцию из систем Национального комитета Демократической партии США. Спецслужбы США обвинили в кибератаке Москву.

В России все обвинения в хакерских атаках отрицают.

Максим Прошкин