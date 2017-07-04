В Ростовской области шахтеры снова объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

В городе Гуково Ростовской области сотрудники компании «Кингкоул» объявили голодовку из-за невыплаты долгов по зарплате. Об этом «Новой газете» рассказала Татьяна Авачева, она работала в компании маркшейдером (специалистом по геологическому изучению пород — ред.).

«Даже половина долгов еще не погашена. Мы вынуждены пойти на это, чтобы привлечь внимание к другим выплатам. Часть будет в Гуково голодать, часть поедет в Москву», — рассказала Авачева.

Она добавила, что по подсчетам инициативной группы работникам не выплатили 374 млн рублей. «С нами никто (из администрации области) эти списки не сверял. Видимо, не собираются платить. В сумму входит моральный вред, который присудили сотрудникам, простои по вине собственника, компенсация за несвоевременно выплаченную зарплату, заработная плата иностранным сотрудникам», — отмечает Татьяна Авачева.

Это подтверждает Валерий Дьяконов, он работал подземным электрослесарем на шахте «Обуховская».

«У шахтеров есть основной заработок, а есть поощрительные и обязательные выплаты. Когда человек уходит с предприятия, ему выплачивают 15% заработка за подземную работу», — объясняет Валерий Дьяконов.

В Роструде Ростовской области рассказали, что компания «Кингкоул» не является объектом их рассмотрения, потому что находится в стадии банкротства. В правительстве региона не ответили на звонки «Новой газеты», в Минэнергетики России пообещали уточнить информацию.

При этом 30 июня заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев заявил, что задолженность погасили перед 3 233 сотрудниками компании «Кингкоул». Работникам выплатили 308,2 млн рублей.

«Информация о возможности получения ими задолженности по зарплате доведена до сведения родственников путем подворового обхода. По мере оформления документов выплаты будут произведены. Средства на эти цели зарезервированы», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Напомним, сотрудники угольной компании «Кингкоул» два года не получают зарплату. По официальным данным, сумма задолженности составляет 350 миллионов. Компания проходит процедуру банкротства, шахты затоплены, директор «Кингкоула» Владимир Пожидаев находится под арестом с августа прошлого года. В декабре протестующие планировали провести акцию в Москве, однако их не выпустили из города.