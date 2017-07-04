Суд отложил обсуждение вердикта присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова

Московский окружной военный суд перенес обсуждение вердикта присяжных заседателей по делу об убийстве Бориса Немцова. Следующее заседание состоится завтра, 5 июля.

В ходе слушаний 4 июля гособвинение озвучило характеристики всех подсудимых, а также медицинские данные и документы о семейном положении. Так, по документам у Темирлана Эскерханова пятеро детей (его адвокат говорит, что семеро), он в 2013 году уволился из органов МВД, служил в РОВД Шелковского района Чечни, на работе характеризовался положительно, «правильно понимал смысл своей службы». У него пиелонефрит и повреждена нога – Эскерханов до сих пор передвигается на костылях.

У Хамзата Бахаева шестеро детей, которые живут с его сестрой. С матерью своих детей он в разводе, потому что «она не занималась их воспитанием». У Бахаева диагностирован гепатит С. В материалах дела отсутствуют данные о его новом свидетельстве о браке, который он, как и Анзор Губашев, заключил весной 2017 года, находясь в СИЗО. Суд эти новые документы приобщил. Жена Бахаева Галина Гусева пришла в суд с ребенком-школьником.

Шадид Губашев отметил, что в деле нет данных о его дочери, которая родилась в 2008 году, брак с матерью ребенка не был зарегистрирован. У Шадида Губашева язва.

У Заура Дадаева высшее образование, он специалист по государственному управлению, в 2014 году поступил на юридический факультет в Москве, в феврале 2015 года отчислен. На службе характеризуется положительно, тесно общается с сослуживцами – Юсуповым и Гермеевым. Имеет награды и поощрения на службе.

Кроме того, адвокат Заура Дадаева Марк Каверзин обвинил следствие в давлении на подсудимых. «Завели подзащитных в отдельную комнату и сообщили, что будут продолжать следственные действия. Что это за действия, на каком основании, непонятно», — заявил Каверзин. Позже Заур Дадаев подтвердил его слова, отметив, что следователь якобы ссылался на разрешение судьи.

Сам судья Житников ответил на это, что прокуратура начала проверку по заявлению одного из подсудимых и следственные действия могут касаться этого заявления. Адвокат Бюрчиева после заседания рассказала журналистам, что речь идет о заявлении одного из братьев Губашевых об избиениях. Адвокат Каверзин предположил, что дело может касаться оскорблений, прозвучавших в адрес следователя Камашева, когда его допрашивали в суде, и обещал все выяснить завтра.

29 июня присяжные признали всех фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения. Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов участвовали в слежке и сборе информации, а также перевозили и помогали скрыть улики другим участникам преступления, а бывший офицер батальона «Север» Заур Дадаев, по версии следствия, непосредственно убил Немцова 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.

Сергей Лебеденко