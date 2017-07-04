Фонд племянника Путина предложил ограничить выезд за рубеж выпускникам-отличникам взамен на отсрочку от армии

Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин, обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением давать отсрочку некоторым выпускникам вуза, сообщает издание «Znak».

В тексте обращения уточняется, что отсрочку может получить тот, кто окончили вуз с красным дипломом, продолжил учиться в госвузах, или тот, кто учится заочно и при этом работает на оборонно-промышленных предприятиях и не попадает под другие виды отсрочки.

При этом те молодые люди, которые захотят воспользоваться такой возможностью, потеряют право выезжать за границу.

«В настоящее время получение красного диплома, за редкими исключениями, не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения», — говорится в сообщении.

Согласно статистике, за последние четыре года резко выросли показатели эмиграции, из которых не понятно уезжают ли люди на долгое время или на короткий период, утверждают авторы доклада.

Они также заявляют, что увеличилось число россиян, которые участвуют в розыгрыше «гринкарты», поэтому массовый отъезд молодых специалистов из России причиняет «невосполнимый ущерб российской экономике».

Все это приводит к мысли докладчиков, что некоторым категориям учащихся можно предложить взамен на отсрочку от армии ограничить выезд за рубеж.

Ранее фонд обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой обязать госорганы регулярно проводить дни открытых дверей для школьников, на которых им, помимо прочего, будут разъяснять принципы противодействия коррупции.

По мысли представителей фонда, студентам и школьникам не хватает качественной, объективной информации о работе госорганов.

Максим Прошкин