В Петербурге на 78 году жизни умерла вдова Алексея Германа — старшего Светлана Кармалита, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента кинематографии Министерства культуры России Вячеслава Тельнова.

«Светлана Кармалита умерла в больнице Санкт-Петербурга», — передает агентство слова Тельнова.

Светлана Кармалита — соавтор фильмов Германа-старшего, в частности кинолент «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть богом», а также мать режиссёра Алексея Германа — младшего.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России Алексей Герман-старший родился 20 июля 1938 года в Санкт-Петербурге (ранее Ленинград, — ред.). В 1960 году он окончил режиссерский факультет Ленинградского театрального института имени Островского, где учился в мастерской режиссера Григория Козинцева.

Первый фильм — «Операция «С Новым годом!» Герман-старший снял в 1971 году. Однако картина тогда не прошла цензуру и была выпущена на экраны только в 1986 году под названием «Проверка на дорогах».