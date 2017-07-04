Бойца Амриева чуть не задержали в Пятигорске. Его фамилия до сих пор находится в федеральном розыске

Председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой дать указание о немедленном исключении бойца ММА Мурада Амриева из базы розыска и прекращении его незаконного преследования со стороны сотрудников ведомства. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам правозащитников, несмотря на то, что уголовное дело в отношении Амриева было прекращено еще 14 июня этого года, к мужчине до сих пор регулярно наведываются полицейские. Последний случай произошел 3 июля в курортном городе Пятигорске, куда Амриев приехал на лечение. Там он проживал на съемной квартире члена Комитета по предотвращению пыток Константина Гусева.

Накануне вечером в квартиру пришел участковый для проверки документов по «сигналу бдительных соседей». После этого Амриев решил тут же уехать из Пятигорска, а уже через час в квартиру пришли около десяти вооруженных полицейских.

«Полицейские потребовали сообщить, где сейчас Мурад Амриев. Я ответил, что он уехал в неизвестном мне направлении. Меня «пробили по базе», после чего полицейские ушли. Чуть позже вновь пришел участковый уполномоченный и стал спрашивать меня про Мурада. Я вновь повторил, что не знаю, где он. Участковый сказал, что появление автоматчиков – это обычная практика местной полиции на «сигнал соседей». Позже он все-таки признался, что Амриев проходит у них по федеральной базе розыска. На слова, что с Мурада сняты все обвинения и информация об этом есть на сайте чеченского МВД, участковый заявил, что он «больше доверяет базе», а потом почему-то добавил, что «сайт и база одно и то же», —рассказал Гусев.

4 июля адвокат Мурада Амриева подал жалобу в грозненский отдел полиции № 3 на неснятие Амриева с розыска. Как следует из представленного адвокату письма, учетные документы на снятие Амриева с федерального розыска были направлены еще 14 июня этого года начальнику информационного центра МВД по Чеченской Республике полковнику Дундулову, отмечают в Комитете.

Напомним, в отношении Мурада Амриева было возбуждено уголовное дело по статье 327 (использование подложных документов), в рамках которого его задержали на границе в Брянской области. По версии следствия, в возрасте 16 лет он якобы предоставил в паспортный отдел Ленинского района Грозного ложные сведения для получения паспорта, указав годом своего рождения 86-й вместо 85-го.

Сам он утверждает, что получил паспорт на основании копии свидетельства о рождении, где был ошибочно указан год рождения. Этот документ ему выдали взамен утраченному во время военных действий в Чечне.

В 2014-м году Мурад был снят с розыска, а дело по нему было прекращено, однако 1 февраля 2017 года он был вновь объявлен в розыск.

Амриев покинул в Чечню в 2013 году после того, как подвергся пыткам в полиции. По данным «Новой газеты», его фактически удерживали в заложниках для того, чтобы оказать давление на старшего брата, уехавшего в Германию. Старшего брата чеченские силовики подозревали в участии в покушении на жизнь начальника полиции Чечни Магомеда Дашаева.