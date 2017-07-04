Оппозиционные партии снова подали заявку на проведение марша «За свободный интернет»

Несколько оппозиционных партий подали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга «За свободный интернет» 16 июля на 10 тысяч человек, говорится в пресс-релизе партии «Парнас».

Организаторы уличной акции планируют провести акцию по маршруту от метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова.

Партии потребуют отменить цензуру в интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях.

Кроме того, организаторы выступят за отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Среди организаторов заявлены партии «Парнас», «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратская партия России», «Гражданская инициатива», «Либертарианская партия» и общественная организация «РосКомСвобода».

Ранее власти Москвы уже октазывали «Парнасу» в проведении 9 июля акции «За свободный интернет».

«Данное публичное мероприятие не может быть согласовано с учетом масштабных мероприятий по обеспечению мер безопасности при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года», — заявили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Усиленные меры снимут 13 июля. В департаменте также отметили, что ремонтные работы по программе «Моя улица» также могут помешать провести шествие.

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Максим Прошкин