В ОНФ решили активизировать работу с молодежью из-за ее участия в акциях протеста

Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует усилить работу с молодежью в преддверии выборов президента. Такое решение в частности связано с протестными акциями против коррупции 26 марта, сообщает РБК.

Речь идет о песнях, танцах, «стихах собственного сочинения в исполнении молодых людей». Все конкурсы должны быть запущены к 1 сентября этого года, уточнил близкий к руководству ОНФ источник издания.

По его словам, для победителей конкурсов организуют встречи с чиновниками, известными политиками, представителями бизнес-структур, «которые могли бы взять в работу предложения и идеи молодых людей».

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов объясняет такую инициативу необходимостью дать площадки для молодых людей, которые пришли в движение за последний год. Анисимов считает, что нужно привлекать и новую молодежь.

Собеседник издания близкий к Кремлю связал активизацию Путина и ОНФ на молодежном направлении в частности с несанкционированными митингами, которые прошли во многих городах России 26 марта. По словам собеседника, ОНФ как президентское движение может привлечь молодых людей, участвующих в митингах, к своим проектам и деятельности.

Кроме того, источник близкий к руководству ОНФ рассказал изданию, что движение намерено сделать больший акцент на борьбу с несправедливостью. В каждой составляющей проекта «За честные закупки» в ближайшее время появится направление, касающееся борьбы за справедливость, уточнил собеседник. Как отмечает РБК, первые результаты работы по новому направлению в ОНФ рассчитывают получить в августе.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что одной из приоритетных тем во время президентских выборов в 2018 году станут проблемы молодежи.

По информации издания, исследования на эту тему проведут ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения — ред.) и ФОМ (Фонд «Общественное мнение» — ред.).

В публикации говорилось, что в предвыборной кампании затронут вопросы качества образования, трудоустройства молодежи, кредитных программ, цифровой экономики и безопасности. По мнению собеседников издания, это «даст повод поговорить о будущем страны и впишется в концепцию образа будущего».