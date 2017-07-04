СК засекретил дело о растратах при строительстве резиденции президента

Уголовное дело о хищении при строительстве официальной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево получило граф «Совершенно секретно» по решению Следственного комитета, сообщил источник РБК.

«В деле есть информация, представляющая государственную тайну, поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях» — пояснил собеседник агентства.

По его словам, адвокаты фигурантов также дали подписку о неразглашении гостайны, кроме адвоката главного подозреваемого Андрея Каминова.

«Но, видимо, отберут, поскольку СКР в последнее время пытается засекретить все, что плохо лежит. Мы к этому критически относимся», — приводит РБК слова защитника Руслана Коблева.

Он предполагает, что к гостайне могут косвенно относиться сведения о номенклатуре госконтрактов, которые упоминаются в деле, и технические задания к ним.

Напомним, 22 марта Следственный комитет подал ходатайство об аресте директора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова и его соучастников по делу о хищении из бюджета 225 млн руб.

Помимо Каминова, сотрудники ФСБ совместно с коллегами из ФСО задержали бывшего первого замдиректора предприятия Станислава Кюнера, а также Дмитрия Торчинского, Сергея Литвинова, Сергея Перевалова и Александра Родионова.

Как писали СМИ, при строительстве официальной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево были похищены денежные средства. Источник тогда отметил, что показания по делу дал арестованный петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко, которого обвиняют в контрабанде.

Максим Прошкин