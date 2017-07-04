Площадь возле Белорусского вокзала благоустроят за 925 млн рублей

Компания «Радор М» выполнит строительно-монтажные работы по благоустройству площади Тверской Заставы у Белорусского вокзала за 925 млн рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на карточку контракта на сайте госзакупок.

Согласно документу, компания должна уложить трамвайные пути с рельсами вместе с новой кабельной линией, перенести воздушно-кабельные сети, отремонтировать фасады зданий и кровли, а также вернуть из парка «Музеон» памятник Максиму Горькому.

Общая площадь благоустройства на площади Тверской Заставы превышает 6,8 га. Реконструкция проводится по программе «Моя улица».

Отметим, что в прошлом году компания выиграла тендер на работы по благоустройству Тверской улицы за 895,9 млн руб.

Как писали СМИ, 22 июня Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило нарушения более чем на 4 млрд рублей после проверки закупок по программе благоустройства «Моя улица».

ФАС проверила закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), а также тендеры на укладку гранитной тротуарной плитки и бордюров. Суммарно нарушения обнаружились в семи закупках, две из которых по благоустройству Тверской. Комиссия также решила, что оценка работ проводилась по «субъективным критериям».

Программа «Моя улица» стартовала в Москве в 2015 году. Она рассчитана до 2018 года. Всего с 2015 года было благоустроено уже 100 улиц. В текущем году работы запланированы еще на 80 улицах.

В 2016 году власти Москвы потратили на благоустройство города не менее 62,5 миллиардов рублей. При этом больше половины общей суммы (32,9 млрд руб.) выделили для программы «Моя улица».

Максим Прошкин