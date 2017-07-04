Мединский отказался участвовать в заседании по вопросу его диссертации и ответил на критику научной работы

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что не сможет посетить заседание диссертационного совета Белгородского университета, на котором будет рассматриваться вопрос о его диссертации. Об этом сообщает Интерфакс.

«Что касается диссертации, я направил сегодня письмо руководителю диссертационного совета, принес извинения за невозможность участвовать лично. Направлю туда, безусловно, своего представителя, который выступит с заявлением от моего имени», — передает агентство слова министра.

Мединский пояснил, что улетает в Китай на ежегодную встречу министров культуры стран БРИКС. «Это обязательное мероприятие, в котором не участвовать я не могу», — сказал он.

В то же время министр опубликовал в «российской газете» статью, в которой ответил критикам его научной диссертации. Он написал, что его диссертацию назвали «лженаукой». По мнению Мединского, такие обвинения в современном мире абсурдны.

«Не на летающем же острове Лапута поселились граждане из „Диссернета“», — пишет министр культуры.

В своей статье Мединский рассуждает, что историки не бывают беспристрастны. По его мнению, его обвиняют в том, что в диссертации он встал на позицию интересов России.

«Начнем с начала. С летописей. Они создавались людьми куда более ответственными, чем мы. Год за годом ученые монахи записывали события, сводили списки, добавляли, переписывали. Были ли они беспристрастны? Объективны? Конечно, нет», — говорится в статье.

Напомним, ранее в пятницу ВАК рекомендовал передать диссертацию министра культуры Владимира Мединского в Белгородский государственный университет.

Белгородский государственный университет будет уже третьим вузом, который рассмотрит работу министра. Ранее диссертация Мединского направлялась в Уральский федеральный университет в Екатеринбурге и МГУ им. М.В.Ломоносова. Заседание диссовета Уральского федерального университета было перенесено из-за напряженного графика министра. Совет МГУ отказался рассматривать по существу диссертацию Мединского.

Напомним, заявление о лишении министра ученой степени подали в ВАК два доктора исторических наук — Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также член сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. Последний требует лишить Мединского ученой степени, поскольку считает, что диссертация министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна и не имеет научной ценности.

Андрей Дубровский