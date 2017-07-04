Фигурант дела Шакро Молодого подал в суд на телеканал «Дождь»

Фигурант дела о перестрелке на Рочдельской улице Эдуард Буданцев подал в суд на телеканал «Дождь» и бывшего адвоката хозяйки ресторана Elements Руслана Сулейманова, сообщает радиостанция Business FM.

По мнению Буданцева, в одном из сюжетов от 27 апреля этого года телеканал распространил сведения, порочащие его честь и достоинство и нарушающие право на неприкосновенность частной жизни.

В частности, недовольство истца вызвали слова о том, что «он первым достал пистолет, спровоцировал начало потасовки и застрелил двух человек», и при этом «живет дома».

Бывшего сотрудника КГБ также возмутили слова Сулейманова, который сказал, что Буданцеву «дали домашний арест за два убийства», и Буданцев не захотел примиряться с родственниками погибших.

Буданцев требует взыскать с телеканала в качестве моральной компенсации 200 тыс. руб., а с адвоката — 50 тыс. руб. Кроме этого, он требует удалить сюжет с сайта «Дождя», с канала в YouTube и опровергнуть оспариваемые им сведения, разместив информацию о принятом судом решении.

По данным радиостанции, в Останкинском суде Москвы уже прошло предварительное слушание по иску. Рассмотрение дела по существу назначено на 22 августа.

«Дождь» не намерен удалять или опровергать материал, сообщил РБК заместитель главреда теоеканала Максим Гликин.

В декабре 2015 года в ресторане Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка, в результате которой были убиты два человека. Буданцев проходит по делу обвиняемым в двойном убийстве.

По версии следствия, группа представителей Шакро Молодого потребовала от хозяйки ресторана Elements 8 млн руб., которые та якобы задолжала за ремонт помещения.