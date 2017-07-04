Решение ЕСПЧ по жалобам на «закон Димы Яковлева» вступило в силу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу российского правительства пересмотреть решение по жалобам 45 граждан США на «закон Димы Яковлева», сообщается на сайте страсбургского суда.

Таким образом, решение суда вступило в силу, и теперь Россия в качестве возмещения морального ущерба должна выплатить истцам 75 тыс. евро и оплатить судебные издержки на сумму 13,6 тыс. евро.

Решение по делу было принято 17 января. Тогда суд признал, что права американских семей, которым не удалось усыновить детей из России из-за принятия закона, были нарушены. В частности, суд признал нарушение права на уважение частной и семейной жизни и запрет на дискриминацию.

Иск был подан 45 гражданами США, которые в течение двух лет (с 2010 по 2012 годы) оформляли документы, чтобы усыновить 27 детей из России. Многие из детей страдают от серьезных заболеваний, имеют нарушения в развитии и нуждаются в специальной медицинской помощи.

«Закон Димы Яковлева» приняли в 2012 году, и в 2013 году он вступил в силу. Согласно нему, иностранцы не могут усыновлять детей из России.