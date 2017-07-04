Новая газета

Медведев продлил срок упразднения ФМС и ФСКН до октября

Политика

Срок упразднения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС) продлен с 1 июля 2017 года до 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Министерству внутренних дел России (МВД) до 1 октября поручено представить в Казначейство ликвидационные балансы ФМС и ФСКН на момент их упразднения в форме годовой отчетности.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о переводе ФСКН и ФМС в систему МВД. При этом штат ФМС сокращается на треть. 

В структуре МВД упраздненные службы будут называться Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.

Теги:
реформа мвд, медведев, мвд, фмс, фскн
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