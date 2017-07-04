«Би-би-си» узнала об агитации на закрытых встречах перед московскими выборами

Чиновники Москвы готовят избирателей к «жесткому сражению» с оппозицией на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут в сентябре. сообщает Русская служба «Би-би-си».

О тайном инструктаже, который проходит на закрытых встречах, рассказали изданию сами участники на условиях анонимности.

Так, одна из них состоялась 29 июня. Глава управы Строгино Виктор Коновалов рассказал о необходимости борьбы с оппозицией председателям участковых избирательных комиссий (УИК).

«По нашему району сейчас активно ведется работа оппозиции, которая будет на все 16 мандатов выставлять своих кандидатов. Наша задача, чтобы эти выборы прошли без всяких “влево-вправо”, скажем так. Вы все понимаете, о чем идет речь», — цитирует его выступление один из собеседников издания.

При этом ни самим собравшимся, ни журналистам «Би-би-си» Коновалов не пояснил, на каком основании он проводил эту встречу.

Другой аналогичный инцидент случился 30 июня в Фили-Давыдково. Там, сообщает «Би-би-си», директор бюджетного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания № 31» Лариса Карпова пригласила на встречу пенсионеров и два часа рассказывала о том, что социальный центр работает благодаря партии «Единая Россия» и что именно партия помогает создать патронажную службу.

Издание отмечает, что Карпова имеет право встречаться с избирателями и вести агитацию как кандидат, но не как руководитель государственного бюджетного учреждения (ГБУ). На запрос «Би-би-си», на каком основании кандидат от партии власти пользовалась служебным помещением, Карпова не ответила.

Еще одна агитация кандидатов от «Единой России» прошла на прошлой неделе в помещении детского сада. О ней в своем фейсбуке рассказал сотрудник московского отделения КПРФ Юрий Урсу.

Издание напоминает, что муниципальные собрания есть в каждом районе Москвы, в этом году на кону 1 487 депутатских мандатов в 125 районах.