Кандидат в губернаторы от «Парнаса» впервые собрал подписи для регистрации на выборах

Кандидат в губернаторы от «Парнаса» Сергей Балабаев впервые собрал подписи для регистрации на губернаторских выборах в Ярославской области, при этом в числе подписавшихся за него оказались муниципальные депутаты от партии «Единая Россия», сообщили «Новой газете» в пресс-службе «Парнаса».

«Собрали 64 подписи муниципальных депутатов (для выдвижения нужно 62 голоса, — ред.). Среди них были подписи от депутатов “Единой России”», — рассказали «Новой газете».

В пресс-службе затруднились сказать, сколько из собранных подписей принадлежит депутатам от правящей партии.

«Точно не знаем, сколько [проголосовало депутатов] от ЕР. Мы никому не обращались [с просьбой поставить подпись за Балабаева]. Голосовали за личность — он известный человек в области», — отметили в пресс-службе партии.

Председатель регионального отделения партии Василий Цепенда в беседе с «Новой газетой» также затруднился ответить, сколько муниципальных депутатов от ЕР поставили свои подписи за выдвижение Балабаева («мы не ранжировали людей по партийной принадлежности, честно»); и также отметил, что «Балабаева в области знают, знают, чем он занимается, и знают партию “Парнас” — самую заметную политическую фигуру в регионе».

«Сейчас я расскажу, видимо, технологию для всех оппозиционных кандидатов. Приезжаете к муниципальному депутату, вне зависимости от того, какую партию он представляет и начинаете с ним общаться. Человек или подписывается за вашу кандидатуру или нет. Вот и все», — поделился «секретом» Цепенда.

«Мы, естественно, не просили “Единую Россию” нам помогать. Если хоть один из муниципальных депутатов, который подписался за Балабаева, скажет, что его кто-то принуждал, то мы в принципе готовы снять кандидатуру Балабаева», — заявил собеседник.

Цепенда также отметил, что было много отказов. «Многие люди говорили, что не готовы подписать. Один депутат сказал, что он уже подписал за [Дмитрия] Миронова месяц назад, хотя юридически это было невозможно, потому что Миронов еще не выдвинулся», — сообщил председатель реготделения «Парнаса».

Бывший сотрудник службы безопасности (СБП) президента Дмитрий Миронов станет конкурентом Балабанова на предстоящих губернаторских выборах, если местный избирком признает подписи действительными и кандидата от «Парнаса» зарегистрируют.

Миронова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области в июле прошлого года. Весной 2017 года президент поддержал его решение выдвинуться на выборы главы региона.

На пост губернатора Ярославской области претендуют также выдвиженец от «Яблока», экс-заместитель губернатора Олег Виноградов, представитель ЛДПР, депутат собрания Переславского района Андрей Ватлин, кандидат КПРФ, депутат областной думы Михаил Парамонов и претендент от «Коммунистов России», вологодский безработный Кирилл Панько.

Губернаторские выборы в Ярославской области пройдут в единый день голосования, 10 сентября 2017 года.

У «Парнаса» в Ярославской области нет ни одного муниципального депутата. Муниципальный фильтр в регионе сейчас составляет 5% (ранее — 8%). Его снизила облдума по предложению губернатора. В других регионах уровень фильтра колеблется от 5 до 10%.

Муниципальный фильтр появился в 2012 году. Согласно нему, для выдвижения в губернаторы необходимо собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов. Многие партии выступали за его отмену, поскольку, как заявляли представители партий, в большинстве регионов никто, кроме «Единой России», не может его пройти.

Сергей Балабаев закончил Ярославское высшее военное финансовое училище, Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации, был заместителем директора, а затем директором по экономике «Яргортранса». С 2005 года — замруководителя Управления антимонопольной службы по Ярославской области.

Балабаев вступил в «Парнас» в 2017 году. В качестве депутата ярославской областной думы стал соавтором нескольких законодательных инициатив. В частности, предлагал законодательно запретить увековечивание памяти Иосифа Сталина на территории региона, увеличить по стране минимальный размер оплаты труда до 150 рублей в час и отменить транспортный налог.