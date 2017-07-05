Умер писатель Даниил Гранин

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

На 99-м году жизни умер писатель, киносценарист Даниил Гранин, передает ТАСС со ссылкой на друзей семьи покойного.

По данным Интерфакса, последние дни писатель находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал распоряжение проработать организацию похорон Гранина.

В июне Гранин стал лауреатом госпремии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Эту премию президент России Владимир Путин вручил писателю в виде исключения 3 июня в Санкт-Петербурге, где глава государства находился с рабочей поездкой для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Даниил Гранин — признанный классик русской литературы. Среди его работ — романы «Искатели», «Иду на грозу», «Картина», повести и рассказы «Собственное мнение», «Место для памятника», «Неизвестный человек».