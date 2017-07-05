Правительство России продлило продуктовые контрсанкции согласно президентскому указу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении контрсанкций, касающихся ввоза продуктов питания в Россию. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — говорится в сообщении.

Документ был подготовлен в рамках реализации указа президента.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до конца 2018 года.

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Днем ранее Евросоюз продлил санкции в отношении России. Решение было принято 22 июня на саммите Евросоюза.

Напомним, российские контрсанкции вводят продуктовое эмбарго на ввоз ряда продуктов из Евросоюза, США и других стран, в частности, на мясные и молочные продукты.

Первоначальный запрет позднее был дополнен ограничениями на госзакупки товаров легкой промышленности, например тканей и верхней одежды.

Летом 2016 года правительство частично сняло эмбарго: из списка запрещенных к ввозу товаров исключили (только для целей детского питания) сушеные и замороженные овощи, мороженую говядину, а также мясо домашней птицы.

Также из списка исключили безлактозное молоко, мальков лосося и форели, семенной картофель, лук, гибридную сахарную кукурузу и лук, биологически активные добавки.

Осенью того же года правительство включило в перечень запрещенных к ввозу товаров соль (в том числе морскую).

Вера Юрченко