Осужденный в США летчик Ярошенко написал письмо Дональду Трампу

Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный к 20 годам лишения свободы в США, обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой отправить его на родину. Об этом сообщает газета «Известия».

Как отмечает издание, 4 июля письмо Ярошенко было передано в Белый дом через посольство России в Вашингтоне.

«Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России», — сказал Ярошенко «Известиям».

В своем обращении к американскому президенту летчик написал, что ему тяжело находиться в заключении вдалеке от родины и своей семьи.

«Маму я уже не увижу никогда. Она умерла 7 мая 2017 года, так и не дождавшись встречи со мной. Перенести потерю, находясь так далеко, невыносимо тяжело. Держусь только мыслями о жене и дочке. Если я умру в тюрьме, они не вынесут такого удара», — говорится в письме.

Жена и дочь Ярошенко также направили президенту США письмо с просьбой о помиловании.

«Мы с дочерью очень переживаем за его жизнь. Мы не сможем и не хотим прожить остаток жизни без него. Если президент США помилует Костю, то он помилует всю нашу семью. Возвращение моего мужа на родину поспособствует налаживанию отношений между Россией и США и наверняка не останется незамеченным», — сказала супруга Ярошенко Виктория.

Напомним, летчик Константин Ярошенко получил в сентябре 2011 года 20 лет тюремного заключения. Россиянин был задержан в Либерии. Его обвинили в сговоре с целью ввоза в США крупной партии наркотиков.

В мае 2017 года Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписала обращение к Дональду Трампу с просьбой о помиловании осужденного в США Константина Ярошенко.

Вера Юрченко