Катар ответил на требования арабских стран

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет получили официальный ответ Катара на выдвинутые ими требования. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное заявление.

Перед окончанием ультиматума Катар передал ответ Саудовской Аравии через Кувейт. Министры четырех арабских стран в среду обсудят дальнейшие шаги в отношении Катара в Каире.

Напомним, в начале июня Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мальдивы Мавритания, Маврикий и Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Позднее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Катару свои требования. Они призвали страну разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар отказался от выполнения требований. Тогда ультиматум был продлен на 48 часов.

Согласно условиям ультиматума, по истечению крайнего срока введенные против Катара экономические и политические санкции примут постоянный характер.