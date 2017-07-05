ЦБ отозвал лицензию Московского национального инвестиционного банка

Банк России отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка (МНИБ) из-за сомнительных транзитных операций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в условиях применения надзорным органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении Центробанка.

Отмечается также, что МНИБ не соблюдал нормативные акты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк проводил «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».

Московский национальный инвестиционный банк занимал 515-е место в банковской системе России.