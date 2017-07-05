Ростуризм отчитался о дефиците гостиниц к ЧМ-2018

В шести из одиннадцати регионов России, где запланированы матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, зафиксировали нехватку гостиниц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Ростуризма.

«Пять субъектов России (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область), задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018, располагают необходимой инфраструктурой средств размещения. Остальные шесть субъектов (Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область) испытывают дефицит коллективных средств размещения», — говорится в документе.

Ростуризм отметил, что рамках подготовки к чемпионату построены девять гостиниц, а еще 18 находятся на различных этапах строительства.

При этом в некоторых региональных правительствах не согласились с оценкой Ростуризма о дефиците гостиниц.

«При проведении матча группового этапа гостиничная инфраструктура для размещения участников чемпионата (без учета болельщиков) составляет 2139 номеров, с учетом болельщиков — 6139 номеров. Количество номеров в действующих гостиницах региона полностью закрывают требования FIFA к данной инфраструктуре», — сказали «Известиям» в пресс-службе калининградского правительства.

Такого же мнения придерживаются в Самарской области, где ведется строительство первой пятизвездочной гостиницы Lotte, и в Волгоградской области.

В 2016 году В России утвердили максимальную стоимость гостиничного обслуживания в период Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Так, наибольший порог установлен для Санкт-Петербурга. Стоимость размещения в гостинице категории «5 звезд» в апартаментах высшей категории доходит до 700 тысяч рублей в сутки. Минимальная цена во время проведения ЧМ — 7000. Пребывание в Москве обойдется дешевле — максимальная цена размещения не будет превышать 650 тысяч рублей. Самый дешевый номер в столице можно будет найти за 3480 рублей в сутки.

Государственное регулирование цен также распространяется на остальные регионы, принимающие болельщиков.

С 14 июня по 15 июля 2018 года в России будет проходить 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Чемпионат впервые состоится в Восточной Европе. Проведение соревнований запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

Вера Юрченко