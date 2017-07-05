Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола»

Совет директоров авиастроителельной компании «Роствертол» избрал бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова своим председателем. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«Избрать председателем совета директоров ПАО «Роствертол» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении.

В новый состав совета вошли гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, экс-начальник следственного департамента МВД России Александр Савенков, заместитель гендиректора «Вертолетов России» по безопасности Николай Грязнов, управляющий директор «Роствертола» Петр Мотренко, директор по экономике и финансам «Ростеха» Кирилл Федоров и руководитель проектов по корпоративной работе «Ростеха» Гульнара Файзиматова.

Ранее в июне Анатолия Сердюкова избрали в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) и в совет директоров «Камаза».

Анатолий Сердюков возглавлял министерство обороны с 2007 по 2012 года. Его отправили в отставку из-за уголовного дела о хищениях в «Оборонсервисе». Дело в отношении Сердюкова было прекращено в связи с амнистией. В настоящее время он занимает пост индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех».

Вера Юрченко