В Тамбове волонтера штаба Навального арестовали за нецензурную брань

Ленинский районный суд Тамбова арестовал волонтера штаба оппозиционного политика Алексея Навального Андрея Полякова на сутки за нецензурную брань. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Как сам активист рассказал изданию, его задержали после одиночного пикета у здания администрации Тамбовской области 28 июня. После освобождения из ОВД активиста снова задержали возле отдела — к нему обратился человек с вопросом про футболку с Навальным. Затем подошли сотрудники полиции со «свидетелями» и, заявив, что Поляков ругался, доставили его в отдел, утверждает активист, отмечая, что «и слова не успел сказать».

По словам Полякова, человек, пожаловавшийся на него в полицию — преподаватель политологии Тамбовского государственного университета Назаров. Он написал заявление о мелком хулиганстве. «Свидетелями» выступили студенты Назарова.

Ранее, 29 апреля, Полякова оштрафовали на тысячу рублей после задержания в день акции «Открытой России» против выдвижения президента России Владимира Путина на выборах в 2018 году «Надоел». Тогда, по словам активиста, «потерпевшим» от его «мелкого хулиганства» стал директор тамбовского филиала Мичуринского государственного аграрного университета и член политсовета «Единой России» Валерий Талыков.

Андрей Дубровский