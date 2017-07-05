«Коммерсант»: внеплановая проверка Ernst&Young может быть связана с делом Татфондбанка

Федеральное казначейство начало внеплановую проверку аудиторской компании, которая с «большой долей вероятности» связана с аудитом отчетности недавно рухнувшего второго по величине банка Татарстана — Татфондбанка. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным участников рынка и источников газеты в Ernst&Young, проверку, по одной из версий, инициировал Банк России, который обнаружил в балансе рухнувшего Татфондбанка «дыру» почти в 120 млрд рублей. Аудиторскую проверку Татфондбанка проводил именно Ernst&Young.

«При заверении отчетности аудитор не мог не знать о проблемах банка. Но акционеры обещали банку масштабную докапитализацию, которая не состоялась неизвестно по чьей вине», — рассказал «Коммерсанту» собеседник из крупной компании.

Напомним, 11 апреля арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом. Суд открыл в отношении банка процедуру конкурсного производства и определил для него срок в один год.

В декабре прошлого года в банковской системе Татарстана произошел серьезный кризис. Центробанк ввел временную администрацию в нескольких кредитных организациях. А в период с 3 марта регулятор отозвал лицензии у трех казанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. Эти банки занимали соответственно 42, 138 и 231 места в банковской системе России.

Отзыв лицензии у банков спровоцировал акции протеста, в ходе которых пострадавшие вкладчики потребовали отставки президента Татарстана Рустама Минниханова и привлечения к уголовной ответственности Ильдара Халикова, который являлся председателем совета директоров ПАО «Татфондбанк.

Позднее премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков ушел в отставку.

Андрей Дубровский