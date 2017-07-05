СПЧ призвал МГЮА демонтировать мемориальную доску в честь Сталина

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призвал ректора Московской государственной юридической академии (МГЮА) Кутафина Виктора Блажеева демонтировать мемориальную доску в честь Иосифа Сталина. Обращение опубликовано на сайте Совета.

Федотов отмечает, что СПЧ с «большим недоумением» узнал о появлении этой доски и надеется на то, что «руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей, как попытка ресталинизации».

Глава СПЧ напоминает, что администрация вуза объясняет появление мемориальной доски действующим постановлением РСФСР 1960-го года, в котором доска фигурирует как памятник местного значения.

Федотов замечает, что «подобных постановлений, указов, законов, забытых, но не отмененных и не приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства — множество. И правоприменение превратилось бы в сплошной хаос, если бы все эти призраки прошлого неожиданно вернулись в нашу правовую реальность».

К тому же, по его словам, в Конституции четко прописано, что «законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации».

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Также глава СПЧ обращает внимание на то, что «МГЮА не является правопреемником Академии общественных наук при ЦК КПСС, где упомянутая памятная доска могла бы смотреться вполне органично до октября 1961 года».

«Вот уже более четверти века нет ни такой академии, ни такой партии. А МГЮА, получив это здание в 1991 г., должна лишь сохранять его таким, каким оно было в момент получения, а не пытаться под сомнительным предлогом восстанавливать в нем давным-давно демонтированную памятную доску. Тем более, что в актуальном реестре памятников местного значения г. Москвы (данные реестра размещены на сайте Москомнаследия) такой объект не упоминается», — заключает Федотов

Напомним, появление мемориальной доски в честь Иосифа Сталина на стене центральной аудитории МГЮА вызвало бурную дискуссию в обществе.

Вначале адвокат Генрих Резник заявил, что прекращает сотрудничество с вузом, позже к нему присоединились преподаватели Высшей школы экономики.

Ситуацию пришлось комментировать пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он заявил о необходимости адекватно относиться к истории.