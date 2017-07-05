В правительстве отклонили идею о налоговых льготах для участников реновации

Правительственная комиссия не одобрила законопроект о налоговых льготах для жителей пятиэтажек, которые попали в программу реновации, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

В комиссии посчитали, что если принять законопроект, от уплаты налога на прибыль могут освободиться не только жильцы сносимых пятиэтажек, но и все, кто его платит, пишут «Ведомости».

Газета приводит слова аудиторов, которые утверждают, что прямой нормы об отмене налогов для участников программы реновации действительно нет. Но по действующему законодательству (41 статья 217 Налогового кодекса России) человек может освободиться от уплаты налога, когда получает жилье бесплатно.

Напомним, что автором инициативы выступил один из основных авторов закона о реновации депутат Николай Гончар. Он предложил освободить от налога на прибыль и НДС фонд реновации. Его должны создать московские власти, чтобы выполнить программу сноса ветхого жилья. По мысли депутата, это исключить дополнительную налоговую нагрузку.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации столичного жилья. Одобрение Совета Федерации закон получил 28 июня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у Совета Федерации нет юридических оснований отклонить закон о реновации, документ доработан с учетом интересов граждан.

14 июня Госдума в третьем чтении приняла закон о реновации. 9 июня депутаты проголосовали за законопроект во втором чтении и рекомендованные поправки.

В рамках программы реновации власти Москвы намерены снести более четырех тысяч домов. Предполагается, что из-за дополнительно построенного жилья население столицы вырастет на полмиллиона человек.

Максим Прошкин