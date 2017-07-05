В Новосибирске полицейские заблокировали штаб Навального и изъяли материалы в поддержку политика

В Новосибирске сотрудники полиции заблокировали местный штаб оппозиционного политика Алексея Навального и изъяли у волонтеров несколько пачек газет в поддержку Навального. Об этом «Новой газете» рассказали в штабе политика.

По словам помощницы координатора штаба Навального Сергея Бойко Елены, вечером 4 июля из типографии в штаб привезли 251 тысячу газет в поддержку политика.

Волонтеры решили задержаться в штабе и вышли оттуда только в 4 утра. Однако при попытке уехать домой их остановили сотрудники правоохранительных органов и сообщили, что им поступило заявление. Позднее полицейские уточнили, что речь идет о заявлении о незаконной агитации со стороны штаба. Волонтеров подозревают в нарушении статьи 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах).

Как рассказал Интерфаксу руководитель регионального отделения незарегистрированной Партии прогресса Андрей Гладченко, координатор штаба Навального Сергей Бойко отказал полицейским в осмотре помещения штаба, поскольку «ордера на обыск или постановления о возбуждении уголовного дела - предъявлено не было».

Сторонники Навального, не дожидаясь обыска, эвакуировали около половины напечатанных материалов в поддержку оппозиционного политика через окно.

По мнению сторонников Навального, газеты в поддержку политика — это информационные, а не агитационные материалы.

«Вся продукция является информационной и не является агитационной. В газете речь идет о том, что Навальный планирует выдвигаться в кандидаты в президенты. В газете также имеется статистика об открытии штабов в России, есть краткие тезисы программы, статья, которая называется «Нефтяная игла России», где собранны цитаты высших должностных лиц о том, как они будут выводить страну из кризиса, есть также информация о расследованиях ФБК, есть и информация о том, как поддержать Алексея Навального, как сделать денежный перевод, чтобы поддержать компанию по выдвижению его в президенты», — уточнила помощница координатора штаба Навального Сергея Бойко Елена.