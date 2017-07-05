В Новосибирске полицейские заблокировали штаб Навального и изъяли материалы в поддержку политика
Андрей ДубровскийКорреспондент
В Новосибирске сотрудники полиции заблокировали местный штаб оппозиционного политика Алексея Навального и изъяли у волонтеров несколько пачек газет в поддержку Навального. Об этом «Новой газете» рассказали в штабе политика.
Ð¶Ð´ÑÑ ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ (ÐÐ-ÐÐ ÐÐÐÐÐ¢Ð«!) pic.twitter.com/gQddh8iCGq— ruslan shaveddinov (@shaveddinov) July 4, 2017
По словам помощницы координатора штаба Навального Сергея Бойко Елены, вечером 4 июля из типографии в штаб привезли 251 тысячу газет в поддержку политика.
Волонтеры решили задержаться в штабе и вышли оттуда только в 4 утра. Однако при попытке уехать домой их остановили сотрудники правоохранительных органов и сообщили, что им поступило заявление. Позднее полицейские уточнили, что речь идет о заявлении о незаконной агитации со стороны штаба. Волонтеров подозревают в нарушении статьи 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах).
Как рассказал Интерфаксу руководитель регионального отделения незарегистрированной Партии прогресса Андрей Гладченко, координатор штаба Навального Сергей Бойко отказал полицейским в осмотре помещения штаба, поскольку «ордера на обыск или постановления о возбуждении уголовного дела - предъявлено не было».
Сторонники Навального, не дожидаясь обыска, эвакуировали около половины напечатанных материалов в поддержку оппозиционного политика через окно.
ÐÑÑÐ°ÐµÐ¼ÑÑ ÑÐ¿Ð°ÑÑÐ¸ Ð¾ÑÑÐ°ÑÐºÐ¸ ÑÐ¸ÑÐ°Ð¶Ð°. Ð¡Ð¿Ð°ÑÐ¸Ð±Ð¾ Ð¾Ð³ÑÐ¾Ð¼Ð½Ð¾Ðµ Ð¾ÑÐºÐ»Ð¸ÐºÐ½ÑÐ²ÑÐ¸Ð¼ÑÑ Ð²Ð¾Ð»Ð¾Ð½ÑÑÑÐ°Ð¼. pic.twitter.com/9zBMP2VFP5— ruslan shaveddinov (@shaveddinov) July 5, 2017
По мнению сторонников Навального, газеты в поддержку политика — это информационные, а не агитационные материалы.
«Вся продукция является информационной и не является агитационной. В газете речь идет о том, что Навальный планирует выдвигаться в кандидаты в президенты. В газете также имеется статистика об открытии штабов в России, есть краткие тезисы программы, статья, которая называется «Нефтяная игла России», где собранны цитаты высших должностных лиц о том, как они будут выводить страну из кризиса, есть также информация о расследованиях ФБК, есть и информация о том, как поддержать Алексея Навального, как сделать денежный перевод, чтобы поддержать компанию по выдвижению его в президенты», — уточнила помощница координатора штаба Навального Сергея Бойко Елена.